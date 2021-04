Coronavirus, sì agli spostamenti tra regioni gialle dal 26 aprile. Per le altre bisognerà aspettare il pass (Di domenica 18 aprile 2021) C’è la svolta tanto attesa. Dal 26 aprile ci si potrà spostare da una regione all’altra, liberamente. Ma ci sono diverse condizioni: anzitutto gli spostamenti saranno consentiti esclusivamente tra regioni in fascia gialla. L’apertura per le regioni che si trovano ancora in zona rossa o arancione, e che quindi hanno una situazione epidemiologica critica, potrà avvenire solo quando arriverà il pass, quello che certificherà di aver già ricevuto il vaccino o di aver contratto il Covid. Per ora è troppo presto, «comunque entro l’estate», rassicura il ministro della Salute Roberto Speranza. Ad anticipare le nuove misure del governo Draghi è il Corriere. Intanto confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la riapertura di bar e ristoranti nelle zone gialle rinforzate. Cosa cambia ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) C’è la svolta tanto attesa. Dal 26ci si potrà spostare da una regione all’altra, liberamente. Ma ci sono diverse condizioni: anzitutto glisaranno consentiti esclusivamente train fascia gialla. L’apertura per leche si trovano ancora in zona rossa o arancione, e che quindi hanno una situazione epidemiologica critica, potrà avvenire solo quando arriverà il, quello che certificherà di aver già ricevuto il vaccino o di aver contratto il Covid. Per ora è troppo presto, «comunque entro l’estate», rassicura il ministro della Salute Roberto Speranza. Ad anticipare le nuove misure del governo Draghi è il Corriere. Intanto confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la riapertura di bar e ristoranti nelle zonerinforzate. Cosa cambia ...

