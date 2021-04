Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 19 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi Campania in zona arancione. Nell’attesa dell’allentamento delle misure restrittive dal 26 aprile si discute sul coprifuoco Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, lunedì 19 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Da oggi la Campania passa in zona arancione e solo Val d’Aosta, Puglia e Sardegna restano zona rossa. Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 aprile 2021) DaCampania in zona arancione. Nell’attesa dell’allentamento delle misure restrittive dal 26si discute sul coprifuoco Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, lunedì 19andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dala Campania passa in zona arancione e solo Val d’Aosta, Puglia e Sardegna restano zona rossa. Dal 26tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una ...

