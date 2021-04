Coronavirus: oggi 17 morti in Puglia, nessun decesso a Foggia. Altri 1278 nuovi casi (su 10.200 tamponi), 239 in Capitanata (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 18 aprile 2021 in ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente della Regione, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa chedomenica 18 aprile 2021 in ...

