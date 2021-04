Coronavirus nel mondo, superati i 3 milioni di morti. La classifica dei Paesi più colpiti (Di domenica 18 aprile 2021) Mentre l'Italia tenta il "rischio ragionato" delle riaperture , e in Israele toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto, nel mondo la pandemia da Coronavirus continua a correre veloce: quasi 141 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Mentre l'Italia tenta il "rischio ragionato" delle riaperture , e in Israele toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto, nella pandemia dacontinua a correre veloce: quasi 141 ...

Advertising

_Carabinieri_ : La famiglia dell'Arma dei Carabinieri si stringe nel dolore alla moglie, alla figlia, ai familiari e a tutti coloro… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi #coronavirus - RaiNews : #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volt… - Paolo_Perini83 : RT @ultimenotizie: In #Israele da oggi non è più obbligatorio l'uso della #mascherina all'aperto. Una delle misure più importanti per contr… - DanieleParrucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Certificato vaccinale: caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario elettro… -