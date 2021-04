Coronavirus nel mondo | superati i 3 milioni di morti Israele | stop mascherine all' aperto

Advertising

_Carabinieri_ : La famiglia dell'Arma dei Carabinieri si stringe nel dolore alla moglie, alla figlia, ai familiari e a tutti coloro… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volt… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi #coronavirus - A_Bazzu : RT @ultimenotizie: In #Israele da oggi non è più obbligatorio l'uso della #mascherina all'aperto. Una delle misure più importanti per contr… - AnnunziataFarro : Nel bel mezzo dell'emergenza #coronavirus e #vaccinazioni un'idea bellissima del Museo Capodimonte che unisce altru… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

I grossi felini immortalati dalle telecamereloro habitat naturale (VIDEO) Tutti gli alunni ... Il responsabile per la ripresa dalisraeliano, Nachman Ash , ha confermato domenica alla ...Mentre l'Italia tenta il "rischio ragionato" delle riaperture , e in Israele toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto,mondo la pandemia dacontinua a correre veloce: quasi 141 milioni di contagi in tutto, con il calcolo dei morti che supera la cifra dei 3 milioni , secondo il bilancio dell'università ...Ancora feste e assembramenti, per lo più di giovani, nel week end a Milano e nell'hinterland che hanno costretto i carabinieri a effettuare parecchi interventi e a sanzionare 57 persone per la violazi ...Roma, via libera a permessi temporanei per l'accesso dei mezzi pesanti alle zone a traffico limitato del centro storico e di Trastevere. La novità riguarda però due ...