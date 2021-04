Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 18 aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 18 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 15.370 nuovi contagiati e 310 morti di ieri: articolo in aggiornamento. Sono 1.700 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi diin18con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 15.370 nuovi contagiati e 310 morti di ieri: articolo in aggiornamento. Sono 1.700 i nuovi casi di positività alemersi ieri in Campania dall’analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono ...

