Coronavirus in Toscana: 28 morti, oggi 18 aprile 2021. Un'altra strage. E 958 nuovi contagi (Di domenica 18 aprile 2021) Si deve parlare di nuova strage: sono 28 i morti per Coronavirus di oggi, 18 aprile 2021, in Toscana. Si tratta di 15 uomini e 13 donne con età media di 81 anni. Mentre i nuovi contagiati sono 958 (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i positivi toscani salgono a 216.578. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post.

