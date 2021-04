Coronavirus, in Sicilia prosegue boom vaccinati con AstraZeneca (Di domenica 18 aprile 2021) Sono già 25 mila le dosi di AstraZeneca somministrate in Sicilia negli ultimi tre giorni. L’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend”. “Sono soddisfatto – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci, che nel pomeriggio ha visitato l’Hub di Catania – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. vbo/c su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Sono già 25 mila le dosi disomministrate innegli ultimi tre giorni. L’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend”. “Sono soddisfatto – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci, che nel pomeriggio ha visitato l’Hub di Catania – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. vbo/c su Il Corriere della Città.

