Coronavirus, in provincia di Latina il 9,5% dei casi del Lazio. I contagiati hanno in media 45 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Il 9,5% dei casi di Coronavirus registrati da inizio pandemia nel Lazio sono concentrati nella provincia di Latina , mentre in tutta la regione l'eta mediana dei contagiati è di 45 anni . Sono questi ... Leggi su latinatoday (Di domenica 18 aprile 2021) Il 9,5% deidiregistrati da inizio pandemia nelsono concentrati nelladi, mentre in tutta la regione l'etana deiè di 45. Sono questi ...

