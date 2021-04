Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti (Di domenica 18 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 18 aprile. Il tasso di positività al 5,5 % (ieri 4,6%) Leggi su corriere (Di domenica 18 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di domenica 18. Il tasso di positività al 5,5 % (ieri 4,6%)

