Coronavirus | il bollettino del 16 aprile 2021 | 15 943 nuovi casi | 429 i decessi La situazione in Italia

Leggi su mediagol

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono 15.943 idi positività alemersi in, contro i 16.974 di ieri. E 429 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 18. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Il tasso di positività è del 5,1%, in aumento rispetto a ieri, quando era del 4,6%.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” Attualmente positivi: 504.611 Deceduti: 116.927 (+251) Dimessi/Guariti: 3.248.593 (+13.134) Ricoverati: 26.959 (-481) Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.311 (-29) ...