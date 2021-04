Coronavirus, i dati: nelle ultime 24 ore 12.694 contagi e 251 morti (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. In calo le vittime: 251 in un giorno contro le 310 di ieri. Complessivamente sono stati eseguiti 230.116 tamponi tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Sabato i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%, in salita – come ormai atteso nei weekend – rispetto al 4,6% del giorno prima. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 i positivi al test delin Italia24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. In calo le vittime: 251 in un giorno contro le 310 di ieri. Complessivamente sono stati eseguiti 230.116 tamponi tra molecolari e antigenici24 ore. Sabato i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%, in salita – come ormai atteso nei weekend – rispetto al 4,6% del giorno prima. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

