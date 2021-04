Coronavirus | 251 decessi nelle ultime 24 ore Aumenta il tasso di positività | 5 | 5% ieri 4 | 6%

(Di domenica 18 aprile 2021) Il bollettino del 18 aprile Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute sono 12.694 i nuovi casi darilevati in Italia24 ore (15.370). Continua a rimanere alto il numero delle vittime: sono 251 iregistrati nell’ultima giornata,310, e il giorno prima 429. Il totale delle morti dall’inizio del monitoraggio è così salito a 116.927. La situazione negli ospedali Nei reparti non critici, sono 23.648 le persone ancora ricoverate con sintomi. (24.100). In terapia intensiva si trovano invece 3.311 persone (3.366). Mentre sono stati 163 i nuovi ingressi giornalunità intensive (169). Tamponi ...

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 18 aprile, il totale delle vittime è arrivato a 116.927 (ieri erano state 310). Nelle ultime 24 ore sono stati 12.694 i nuovi casi di, su 230.116 tamponi (ieri 15.370 casi su 331.734 test). La percentuale di positivi sale al 5,5% (era al 4,6). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 23.648 ( - 452) i ricoverati con ...Read More In Evidenza Covid: 12.694 contagi edecessi, i dati per regione 18 aprile 18 Aprile 2021 Sono 12.694 i contagi dain Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino ...Sono 66 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Cremona secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione civile. A Bergamo ...La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino inerente alla pandemia Coronavirus. I nuovi contagi sono 12.694, che portano il totale a 3.870.131. Nello specifico, rispetto a ieri, ...