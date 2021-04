Coronavirus, 12694 nuovi casi e 251 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 15.370) a fronte di 230.116 tamponi effettuati su un totale di 55.094.444 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 251 i decessi (ieri 310), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 116.927. Con quelli di oggi diventano 3.870.131 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 504.611 (-697), 477.652 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.648 di cui 3.311 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.248.593 con un incremento di 13.134 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.694 idiin Italia (ieri 15.370) a fronte di 230.116 tamponi effettuati su un totale di 55.094.444 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 251 i(ieri 310), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 116.927. Con quelli di oggi diventano 3.870.131 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 504.611 (-697), 477.652 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.648 di cui 3.311 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.248.593 con un incremento di 13.134 unità24 ore.La regione con il ...

