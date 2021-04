Coprifuoco | Salvini e Meloni in pressing per abolirlo Lo schiaffo da Palazzo Chigi | “E’ punto fermo”

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr — Comincia ildel centrodestra per l’eliminazione del. Non casualmente il leader della Lega, Matteo, subito dopo il rinvio a giudizio per il caso Open Arms ha introdotto l’argomento, ancora sull’uscio del tribunale palermitano, a significare la centralità di questa richiesta politica. «Proviamo ad andare a eliminare il» ha dichiarato alla stampa uscendo dall’aula bunker. Ed è poi tornato sul, sui suoi canali social. «Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto entro aprile. Fatto. Prossimi obiettivi: anticipare riaperture al chiuso e cancellare ildelle 22. Avanti, non si molla». Ilsul Premier Mario Draghi era iniziato già nella infuocata cabina di regia, ...

Avanti, non si molla", scrive Matteosu Facebook. Meloni: "Ilnon c'entra con il Covid" E la leader di FdI Giorgia Meloni ha rincarato la dose: "Misure come il, misure ......ilfino a giugno " Ilalle 22 resterà in vigore almeno fino al prossimo 30 maggio. "È un punto fermo", fa sapere a sera Palazzo Chigi. Nonostante le proteste di Matteoe ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “È sbagliato quando si sostiene un governo, con una grande maggioranza trasversale, fare dei continui distinguo. In Cdm si decide all’unanimità. Serve responsabilità. Salvi ...Al momento l'abolizione del coprifuoco non è un tema in discussione. Perciò, il coprifuoco non si tocca. A quanto apprende ...