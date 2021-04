Coprifuoco in zona gialla: pressing per spostarlo. Rivolta dei locali senza dehors (Di domenica 18 aprile 2021) Incassata una buona fetta della posta nella partita di venerdì, Salvini riparte senza neanche riprendere fiato. "Il nostro prossimo obiettivo è eliminare il Coprifuoco . Farsi una passeggiata alle ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Incassata una buona fetta della posta nella partita di venerdì, Salvini riparteneanche riprendere fiato. "Il nostro prossimo obiettivo è eliminare il. Farsi una passeggiata alle ...

Advertising

matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - Tg3web : Via libera graduale alle riaperture a partire dal 26 aprile. Nelle regioni in zona gialla, i ristoranti potranno se… - Adnkronos : #Riaperture a fine aprile: ok pranzo e cena fuori ma #coprifuoco resta alle 22. Cosa ne pensate?… - Grandetornado2 : RT @CesareSacchetti: La cosa che fa più ridere della Lega è che stanno provando pateticamente a mettere il cappello sul ritorno alla zona g… - rob_arci : RT @matteograndi: Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco che rest… -