Coppa del Rey 2020/2021: il trofeo va al Barca, Bilbao travolto (Di domenica 18 aprile 2021) Sul campo nuetro di Siviglia, il Barcellona fa un solo boccone dell’ Atletico Bilbao conquistando la Coppa del Rey 2020/2021, primo trofeo della gestione Koeman e il 31esimo in questa manifestazione. Finisce con un sonoro e netto 4-0 per i blaugrana che chiudono il match nell’ultima mezz’ora grazie alle reti di Griezmann, De Jong e alla doppietta di Messi. Continua la maledizione dei baschi che in quindici giorni perde le ultime due edizioni del torneo. Coppa del Rey 2020/2021: cosa è accaduto? Il match si preannuncia senza storia fin dall’inizio con i blaugrana che mettono sotto pressione la difesa basca. Al 5?, De Jong coglie il palo alla destra di Unai Simon. Poco dopo, ci prova Dest da posizione defilata, con la palla che esce di poco a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Sul campo nuetro di Siviglia, il Barcellona fa un solo boccone dell’ Atleticoconquistando ladel Rey, primodella gestione Koeman e il 31esimo in questa manifestazione. Finisce con un sonoro e netto 4-0 per i blaugrana che chiudono il match nell’ultima mezz’ora grazie alle reti di Griezmann, De Jong e alla doppietta di Messi. Continua la maledizione dei baschi che in quindici giorni perde le ultime due edizioni del torneo.del Rey: cosa è accaduto? Il match si preannuncia senza storia fin dall’inizio con i blaugrana che mettono sotto pressione la difesa basca. Al 5?, De Jong coglie il palo alla destra di Unai Simon. Poco dopo, ci prova Dest da posizione defilata, con la palla che esce di poco a ...

Advertising

DiMarzio : Riapertura stadi | Sulla data del 1 maggio il Sottosegretario Costa precisa: 'Riflessioni in corso. Pubblico agli E… - SkySport : ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 0-4 Risultato finale ? ? #Griezmann (60’) ? #deJong (63’) ? #Messi (68’) ? #Messi (72’)… - repubblica : Spagna, Messi straripante: il Barcellona vince la Coppa del Re, 4-0 all'Athletic Bilbao - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???#Messi show in #CoppadelRe: Il (VIDEO) che impazza sul web a fine gara a sottolineare il privilegio di giocare con il #… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: 4-0 all'Athletic, il Barcellona vince Coppa del Re E' la 31/a volta, la settima per Messi che realizza doppietta -