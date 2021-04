Convocati Torino per la sfida alla Roma: due rientri per Nicola (Di domenica 18 aprile 2021) Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di questo pomeriggio contro la Roma: due importanti rientri tra i granata Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di questo pomeriggio contro la Roma. Non compare nell’elenco il portiere Salvatore Sirigu mentre si rivedono Lyanco e Singo. PORTIERI: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani.DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi questo pomeriggio contro la: due importantitra i granata Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi questo pomeriggio contro la. Non compare nell’elenco il portiere Salvatore Sirigu mentre si rivedono Lyanco e Singo. PORTIERI: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani.DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

