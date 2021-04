Confesercenti Campania: Riapertura dei centri estetici, finalmente. Si smetterà di alimentare l’abusivismo (Di domenica 18 aprile 2021) “Soddisfazione” viene espressa da Nicola Diomaiuta, presidente dell’area Immagine e benessere di Confesercenti Campania, per l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca relativa alla Riapertura, con il ritorno in zona arancione, di attività commerciali e servizi alla persona permessa dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. “finalmente dopo settimane di chiusura – dichiara Diomaiuta – possiamo confermare con soddisfazione la possibilità di accogliere gli impazienti cittadini che aspettavano la Riapertura di centri estetici, parrucchieri e di tutto il settore beauty. Ovviamente gli esercizi commerciali avranno l’obbligo di non abbassare la guardia e continuare nelle proprie ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) “Soddisfazione” viene espressa da Nicola Diomaiuta, presidente dell’area Immagine e benessere di, per l’ordinanza firmata ieri dal presidente della RegioneVincenzo De Luca relativa alla, con il ritorno in zona arancione, di attività commerciali e servizi alla persona permessa dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. “dopo settimane di chiusura – dichiara Diomaiuta – possiamo confermare con soddisfazione la possibilità di accogliere gli impazienti cittadini che aspettavano ladi, parrucchieri e di tutto il settore beauty. Ovviamente gli esercizi commerciali avranno l’obbligo di non abbassare la guardia e continuare nelle proprie ...

Advertising

radioalfa : Campania torna arancione, Confesercenti regionale fiduciosa. Chiede una programmazione chiara - Caserta24ore : Napoli. Confesercenti Campania e la Zona arancione - salernonotizie : Zona arancione, Confesercenti Campania: “Riaprire solo per non chiudere mai più” - Yogaolic : RT @Napolitanteam: Zona arancione, Confesercenti Campania: 'Riaprire solo per non chiudere mai più' - - Napolitanteam : Zona arancione, Confesercenti Campania: 'Riaprire solo per non chiudere mai più' - -