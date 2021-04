Condannata per le botte, gli insulti e le pressioni psicologiche sulla madre anziana (Di domenica 18 aprile 2021) botte, insulti, pressioni psicologiche nei confronti della donna che l'aveva messa al mondo. Una cinquantenne della provincia di Pavia è stata Condannata a un anno e cinque mesi di reclusione per ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021)nei confronti della donna che l'aveva messa al mondo. Una cinquantenne della provincia di Pavia è stataa un anno e cinque mesi di reclusione per ...

Ultime Notizie dalla rete : Condannata per Condannata per le botte, gli insulti e le pressioni psicologiche sulla madre anziana Botte, insulti, pressioni psicologiche nei confronti della donna che l'aveva messa al mondo. Una cinquantenne della provincia di Pavia è stata condannata a un anno e cinque mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della mamma, un'anziana di settantasette anni. Per quattro anni, dal 2016 fino al 2019, la donna ha usato ...

