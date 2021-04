Concorso ATA per titoli ed esami, laurea per AA. Riconoscere il ruolo delle segreterie scolastiche. Lettera (Di domenica 18 aprile 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi -Voglio rappresentare da dirigente scolastico l’assoluta sottovalutazione da parte del Ministero e degli addetti ai lavori del ruolo della segreteria scolastica. Per l’ex segretario/a si è provveduto con l’approvazione dell’autonomia scolastica(DPR 275/99) ad un aggiornamento del loro ruolo, facendolo diventare nel 2000 DSGA, cioè direttore dei servizi generali e amministrativi con una sua autonomia operativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi -Voglio rappresentare da dirigente scolastico l’assoluta sottovalutazione da parte del Ministero e degli addetti ai lavori deldella segreteria scolastica. Per l’ex segretario/a si è provveduto con l’approvazione dell’autonomia scolastica(DPR 275/99) ad un aggiornamento del loro, facendolo diventare nel 2000 DSGA, cioè direttore dei servizi generali e amministrativi con una sua autonomia operativa. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso ATA per titoli ed esami, laurea per AA. Riconoscere il ruolo delle segreterie scolastiche. Lettera - vampirically : ost per compilare la domanda per il concorso per personale ATA - cristianovilla9 : @robylum @EnricoLetta @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial Età per la pensione??? Concorso per personale ATA… - zazoomblog : Concorso ATA 24 mesi bandi Usr: requisiti e modalità. Domande dal 23 aprile - #Concorso #bandi #requisiti… - orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi, bandi Usr: requisiti e modalità. Domande dal 23 aprile -