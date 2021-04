Concorsi scuola, Sasso: “Stabilizzazione per titoli e servizi per i precari” (Di domenica 18 aprile 2021) "Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una procedura concorsuale per 450.000 persone, perché è ovvio che non si potrebbe portarla a termine in pochi mesi, in tempo utile per Settembre come ha chiesto il Presidente Draghi". Lo scrive il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, in risposta al post pubblicato in mattinata dalla collega Barbara Floridia, l'altra sottosegretaria al MI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) "Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una procedura concorsuale per 450.000 persone, perché è ovvio che non si potrebbe portarla a termine in pochi mesi, in tempo utile per Settembre come ha chiesto il Presidente Draghi". Lo scrive il sottosegretario all'Istruzione Rossano, in risposta al post pubblicato in mattinata dalla collega Barbara Floridia, l'altra sottosegretaria al MI. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorsi scuola, Sasso: “Stabilizzazione per titoli e servizi per i precari” - AmbrosiAuto : A scuola di drift. Sai superare l'esame? Partecipa alla BMW M Level Challenge, supera le prove e scendi in pista co… - LeoniLuca : RT @laurascalfi: ???? concorsi docenti. La scuola ha bisogno di docenti di qualità. Siamo in pandemia e il primo di settembre gli insegnanti… - giuliocolecchia : RT @laurascalfi: ???? concorsi docenti. La scuola ha bisogno di docenti di qualità. Siamo in pandemia e il primo di settembre gli insegnanti… - veronica_rosset : RT @laurascalfi: ???? concorsi docenti. La scuola ha bisogno di docenti di qualità. Siamo in pandemia e il primo di settembre gli insegnanti… -