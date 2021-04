Comunali Bologna, sondaggio su Lepore (Pd): “Vittoria al primo turno, anche senza M5s” (Di domenica 18 aprile 2021) BOLOGNA – Un altro sondaggio circola nel centrosinistra a Bologna, che conferma l’eventuale successo di Matteo Lepore al primo turno contro la coalizione di centrodestra. La ricerca è stata commissionata alla società Quorum dall’associazione ‘Una città con te’, vicina all’assessore e candidato sindaco. La rilevazione testa Lepore contro tutti i possibili candidati del centrodestra, ma è stata realizzata nei giorni (tra l’1 e il 2 aprile) in cui Isabella Conti non era ancora in campo. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) BOLOGNA – Un altro sondaggio circola nel centrosinistra a Bologna, che conferma l’eventuale successo di Matteo Lepore al primo turno contro la coalizione di centrodestra. La ricerca è stata commissionata alla società Quorum dall’associazione ‘Una città con te’, vicina all’assessore e candidato sindaco. La rilevazione testa Lepore contro tutti i possibili candidati del centrodestra, ma è stata realizzata nei giorni (tra l’1 e il 2 aprile) in cui Isabella Conti non era ancora in campo.

560_massimo : RT @RaffaelePizzati: Comunali #Bologna, per fermare Isabella Conti il Pd pensa di aggirare le primarie ...PAURA EH?? - Agenzia_Dire : Comunali #Bologna, sondaggio su @matteolepore (#Pd): “Vittoria al primo turno, anche senza #M5s”. - MorinelliTony : RT @RaffaelePizzati: Comunali #Bologna, per fermare Isabella Conti il Pd pensa di aggirare le primarie ...PAURA EH?? - patriziadegioia : RT @RaffaelePizzati: Comunali #Bologna, per fermare Isabella Conti il Pd pensa di aggirare le primarie ...PAURA EH?? - Catia05605065 : RT @RaffaelePizzati: Comunali #Bologna, per fermare Isabella Conti il Pd pensa di aggirare le primarie ...PAURA EH?? -