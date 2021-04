Come la firma elettronica ha innovato il mondo del calcio (Di domenica 18 aprile 2021) Il mondo del calcio ha aperto le proprie porte, da diversi anni ormai, alle nuove tecnologie. Oltre al VAR, alla Goal Line Technology ed alle altre tecnologie utilizzate per migliorare l’aspetto atletico dei calciatori, il mondo del calcio ha introdotto strumenti innovativi che vanno a supporto anche dei dirigenti. Nel concetto di contract Management, ad L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 aprile 2021) Ildelha aperto le proprie porte, da diversi anni ormai, alle nuove tecnologie. Oltre al VAR, alla Goal Line Technology ed alle altre tecnologie utilizzate per migliorare l’aspetto atletico dei calciatori, ildelha introdotto strumenti innovativi che vanno a supporto anche dei dirigenti. Nel concetto di contract Management, ad L'articolo

Advertising

FratellidItalia : ? Buona parte degli italiani non vuole #Speranza come Ministro della Salute. Avranno il diritto di essere rappresen… - amnestyitalia : Prima di essere conosciuti come i 3 della #El Hiblu, erano solo adolescenti con la passione per lo sport e con la… - Treccani : La frase 'restiamo umani' chiudeva come una firma gli interventi di Vittorio Arrigoni, giornalista e attivista pro-… - sportli26181512 : #Altrenotizie Come la firma elettronica ha innovato il mondo del calcio: Il mondo del calcio ha aperto le proprie p… - bellissima2021 : RT @EssereAnimali: Nessun animale dovrebbe vivere in una gabbia o in un capannone sovraffollato, ma accade per polli, galline, pesci e maia… -

Ultime Notizie dalla rete : Come firma Cambiare: la nuova mostra a Illegio dal 16 maggio al 17 ottobre 2021 ... alcune sorprendenti per lo splendore e per essere d'autori tutti da scoprire, altre a firma degli ... Come lungo il sentiero che s'inerpica verso una cima tra panorami incantevoli, in mostra saliremo ...

Pallanuoto, la Rari Nantes Imperia batte 10 a 7 l'Andrea Doria Per Capobianco è rigore e un preciso Davide Cesini firma la sua doppietta personale, togliendo le ..." Possiamo dire che siamo stati 'double - face come i gilet'. All'inizio concentrati e determinati, ...

Come si fa la firma? La Legge per Tutti Chiamatela 'zona Cerri': gol allo scadere come in Cagliari-Samp del 2019 L'attaccante del Cagliari firma l'incredibile rimonta col Parma in pieno recupero, replicando l'impresa di dicembre 2019 contro la Sampdoria.

... alcune sorprendenti per lo splendore e per essere d'autori tutti da scoprire, altre adegli ...lungo il sentiero che s'inerpica verso una cima tra panorami incantevoli, in mostra saliremo ...Per Capobianco è rigore e un preciso Davide Cesinila sua doppietta personale, togliendo le ..." Possiamo dire che siamo stati 'double - facei gilet'. All'inizio concentrati e determinati, ...L'attaccante del Cagliari firma l'incredibile rimonta col Parma in pieno recupero, replicando l'impresa di dicembre 2019 contro la Sampdoria.