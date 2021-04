Come è cambiato il Covid un anno dopo. Ecco quali sono i nuovi sintomi (Di domenica 18 aprile 2021) Polmoniti e febbre alta stanno lasciando il posto a mal di testa, di gola e disturbi intestinali. Mason: «La spossatezza può durare settimane». Galluccio: «Positività più lunga». Colombi: «sintomi più lievi». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 aprile 2021) Polmoniti e febbre alta stlasciando il posto a mal di testa, di gola e disturbi intestinali. Mason: «La spossatezza può durare settimane». Galluccio: «Positività più lunga». Colombi: «più lievi».

