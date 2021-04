Colpo d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 18 aprile 2021) Colpo d’amore: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Colpo d’amore (The Love Punch), film del 2013, scritto e diretto da Joel Hopkins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Richard e Kate Jones sono divorziati e hanno due figli, Sophie e Matt. Quando la compagnia di Richard viene venduta a Vincent Kruger, un imprenditore francese corrotto e senza scrupoli, questo fa sparire tutto il denaro della compagnia. Per riavere i propri soldi, la coppia – con l’aiuto di alcuni amici – decide di rubare il diamante del valore di 10 milioni di dollari che Vincent aveva intenzione di regalare alla sua fidanzata, Manon Fontane. L’impresa riesce e, dopo aver passato varie avventure ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda(The Love Punch),del 2013, scritto e diretto da Joel Hopkins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Richard e Kate Jones sono divorziati e hanno due figli, Sophie e Matt. Quando la compagnia di Richard viene venduta a Vincent Kruger, un imprenditore francese corrotto e senza scrupoli, questo fa sparireil denaro della compagnia. Per riavere i propri soldi, la coppia – con l’aiuto di alcuni amici – decide di rubare il diamante del valore di 10 milioni di dollari che Vincent aveva intenzione di regalare alla sua fidanzata, Manon Fontane. L’impresa riesce e, dopo aver passato varie avventure ...

