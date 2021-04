Colleferro, in prognosi riservata il 17enne. Fermati due giovani, uno lavava la maglia nella lavatrice (Di domenica 18 aprile 2021) Colleferro, ancora un 17enne pestato a sangue dalle belve. La cittadina del Frusinate torna al centro della cronaca per un’altra, brutale aggressione, dopo quella costata la vita al giovane Willy Duarte Monteiro. La vittima, aggredita a calci e pugni, è un ragazzo di Segni, che i due aggressori di 18 e 19 anni hanno pestato ferocemente e colpito con un calcio anche mentre era a terra. Ora il ragazzo è ricoverato in ospedale. Per le due belve, invece, poco fa è scattato l’arresto. L’accusa a loro carico è di lesioni gravissime. La polizia, che ieri ha ascoltato i due giovani in commissariato, li ha prelevati a casa dei genitori, a Colleferro, dove erano tornati dopo l’aggressione. E dove gli investigatori hanno sequestrato anche i loro abiti. E guarda caso, all’arrivo degli agenti, uno degli indagati stava lavando una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 aprile 2021), ancora unpestato a sangue dalle belve. La cittadina del Frusinate torna al centro della cronaca per un’altra, brutale aggressione, dopo quella costata la vita al giovane Willy Duarte Monteiro. La vittima, aggredita a calci e pugni, è un ragazzo di Segni, che i due aggressori di 18 e 19 anni hanno pestato ferocemente e colpito con un calcio anche mentre era a terra. Ora il ragazzo è ricoverato in ospedale. Per le due belve, invece, poco fa è scattato l’arresto. L’accusa a loro carico è di lesioni gravissime. La polizia, che ieri ha ascoltato i duein commissariato, li ha prelevati a casa dei genitori, a, dove erano tornati dopo l’aggressione. E dove gli investigatori hanno sequestrato anche i loro abiti. E guarda caso, all’arrivo degli agenti, uno degli indagati stava lavando una ...

Advertising

SecolodItalia1 : Colleferro, in prognosi riservata il 17enne. Fermati due giovani, uno lavava la maglia nella lavatrice… - Lucianamiocchi : Adolescente pestato in centro a Colleferro, due in carcere- la vittima in prognosi riservata | di Alessandro Pino - Affaritaliani : Colleferro, ancora un'aggressione: vittima in prognosi. Fermati due giovani - infoitinterno : Ancora violenza Colleferro, 17enne in prognosi riservata. Arrestati due ragazzi - LaStampa : Ancora violenza Colleferro, 17enne in prognosi riservata. Arrestati due ragazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro prognosi Giovane pestato da alcuni coetanei. Arrestati due ragazzi Il 17enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. ++ Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio nel pomeriggio di ieri a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già salita agli ...

I due fermi per il 17enne pestato a Colleferro e la città che rivive l'incubo di Willy Monteiro Il 17enne, dopo un primo ricovero presso l'ospedale di Colleferro, si trova ora in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni. Non sarebbe in pericolo di vita. Per i due l'accusa è di lesioni ...

Ancora violenza Colleferro, 17enne in prognosi riservata. Arrestati due ragazzi La Stampa Colleferro, ragazzo di 17 anni aggredito e pestato: fermati due giovani Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i due giovani fermati ieri sera perché sospettati di aver pestato un 17enne a Colleferro, la stessa cittadina ...

Colleferro, giovane picchiato dal branco: due arresti Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti di un 17enne di Colleferro, in provincia di Roma. Si tratta di due amici fermati ieri sera ...

Il 17enne è ricoverato in ospedale inriservata. ++ Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio nel pomeriggio di ieri a, cittadina in provincia di Roma già salita agli ...Il 17enne, dopo un primo ricovero presso l'ospedale di, si trova ora inriservata all'ospedale San Giovanni. Non sarebbe in pericolo di vita. Per i due l'accusa è di lesioni ...Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i due giovani fermati ieri sera perché sospettati di aver pestato un 17enne a Colleferro, la stessa cittadina ...Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti di un 17enne di Colleferro, in provincia di Roma. Si tratta di due amici fermati ieri sera ...