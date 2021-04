Colleferro, il sindaco: “Ragazzo vittima di pestaggio è fuori pericolo” (Di domenica 18 aprile 2021) Il Ragazzo vittima dell’aggressione e del pestaggio ieri a Colleferro “è fuori pericolo. Questa è la news più bella”. Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, all’Adnkronos si esprime così sulle condizioni del 17enne dopo l’aggressione avvenuta ieri a Colleferro ai danni di un diciasettenne di Segni e per la quale sono scattati due fermi, due ragazzi di 18 e 19 anni con l’accusa di lesioni gravissime. “Sono uscito ora dall’ospedale, accompagnato dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’amato. Ho trovato il Ragazzo meglio rispetto a ieri, mi dicono che la prognosi è stata sciolta ed è fuori pericolo. Questa la notizia più bella. Ci ho parlato un po’, mi ha detto che gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Ildell’aggressione e delieri a“è. Questa è la news più bella”. Ildi, Pierluigi Sanna, all’Adnkronos si esprime così sulle condizioni del 17enne dopo l’aggressione avvenuta ieri aai danni di un diciasettenne di Segni e per la quale sono scattati due fermi, due ragazzi di 18 e 19 anni con l’accusa di lesioni gravissime. “Sono uscito ora dall’ospedale, accompagnato dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’amato. Ho trovato ilmeglio rispetto a ieri, mi dicono che la prognosi è stata sciolta ed è. Questa la notizia più bella. Ci ho parlato un po’, mi ha detto che gli ...

