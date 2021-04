Colleferro | due fermi per aggressione 17enne | colpito con un calcio anche mentre era a terra

Advertising

Agenzia_Ansa : Per l'aggressione la polizia a arrestato due giovani con l'accusa di lesioni gravissime. Hanno 18 e 19 annni #ANSA - givemechillEsse : RT @HuffPostItalia: Dopo Willy, nuovo pestaggio a Colleferro ai danni di un minorenne: fermati due giovani - zazoomblog : Dopo Willy nuovo pestaggio a Colleferro ai danni di un minorenne: fermati due giovani - #Willy #nuovo #pestaggio… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Colleferro, ragazzo aggredito e brutalmente picchiato: arrestati due giovani #colleferro - sergiopillai : RT @LaNotiziaTweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro due

, pestaggio in strada: grave 17enne Un ragazzo di 17 anni di Segni , comune in provincia di Roma, è stato aggredito in Corso Filippo Turati ada20enni del luogo, mentre ...Hanno diciotto e diciannove anni iragazzi arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, ritenuti responsabili del pestaggio ieri di un diciassettenne a. Isono accusati di lesioni gravissime. Il giovane vittima della violenza è ricoverato in ospedale al San Giovanni Addolorata di Roma ed è in prognosi riservata. Secondo la ...Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche con un calcio. È questa la ricostruzione dell'aggressione ai danni di 17 anni ...(il Giornale) Secondo quanto si apprende, sono due amici che abitano a Colleferro. I due sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi per ...