Colleferro, D'Amato in ospedale da ragazzo pestato: "Basta violenze" (Di domenica 18 aprile 2021) "Stamani mi sono recato in visita insieme al sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna al giovane Lorenzo aggredito ieri nella cittadina laziale. Il ragazzo è costantemente seguito dall'equipe medica di neurochirurgia e chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera San Giovanni. E' fuori pericolo di vita e la prognosi rimane riservata". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo vicini alla famiglia, alla mamma di Lorenzo che è in stretto contatto con il figlio e alle comunità di Colleferro e Segni. Basta violenze! Un plauso va alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale e alla Procura di Velletri per aver prontamente individuato i responsabili dell'aggressione", sottolinea.

