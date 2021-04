Ciro Grillo indagato per stupro di gruppo: “Era consenziente”. I pm verso il rinvio a giudizio: “Violentata a turno” (Di domenica 18 aprile 2021) Non convince la difesa di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, accusato insieme ad altri tre amici di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-svedese. Grillo jr. è stato ascoltato giovedì scorso dai magistrati, a cui ha raccontato la sua versione di quanto accaduto nel luglio 2019 nella casa in Costa Smeralda del garante pentastellato. I pm della Procura di Tempio Pausania che indagano sul caso avrebbero un quadro diverso rispetto a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati. Per per Ciro Grillo e i tre amici si andrebbe verso il processo, la decisione sul rinvio a giudizio è attesa a giorni. Ciro Grillo: “Sesso ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 aprile 2021) Non convince la difesa di, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, accusato insieme ad altri tre amici di violenza sessuale diai danni di una studentessa italo-svedese.jr. è stato ascoltato giovedì scorso dai magistrati, a cui ha raccontato la sua versione di quanto accaduto nel luglio 2019 nella casa in Costa Smeralda del garante pentastellato. I pm della Procura di Tempio Pausania che indagano sul caso avrebbero un quadro dirispetto a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati. Per pere i tre amici si andrebbeil processo, la decisione sulè attesa a giorni.: “Sesso ...

