Cinque diete sostenibili per salvare il pianeta

(Di domenica 18 aprile 2021) Vuoi salvare il pianeta? Scegli una delle cinque diete consigliate da Eliana Liotta, giornalista scientifica, nel suo libro Il Cibo che ci salverà, (La Nave di Teseo), in collaborazione con l’ European Institute on Economics and the Environment e con Progetto EAT della Fondazione Gruppo San Donato.Non sembra un collegamento immediato, ma l’ecologia passa anche dalla tavola. Forse non tutti sanno che un terzo dei gas serra del pianeta – pari a quello prodotto da automobili, aerei e navi – deriva dagli allevamenti intensivi di bovini e ovini per il fabbisogno umano. A ciò dobbiamo aggiungere il disboscamento di centinaia di ettari di terreno per la coltura di soia, che viene utilizzata per nutrire i capi negli allevamenti, l’uso di fertilizzanti, la lavorazione industriale delle materie prime e il trasporto degli alimenti.