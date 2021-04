Ciclismo, van Aert vince l’Amstel Gold Race. Pidcock beffato al fotofinish (Di domenica 18 aprile 2021) Ciclismo, Wout van Aert ha vinto l’Amstel Gold Race. Pidcock beffato al fotofinish. Settimo posto per Sbaragli. VALKENBURG (OLANDA) – Wout van Aert ha vinto l’Amstel Gold Race 2021. Il belga della Jumbo-Visma sul traguardo di Valkenburg è riuscito a precedere al fotofinish il britannico Tom Pidcock e ad aggiudicarsi la prima classica delle Ardenne. Al terzo posto il tedesco Maximilian Schachmann. Da segnalare un buon settimo posto di Kristian Sbaragli, il primo degli italiani. Per van Aert si tratta del primo successo in questa manifestazione. Una vittoria cercata dallo stesso belga, pronto nei prossimi mesi ad essere ancora una ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021), Wout vanha vintoal. Settimo posto per Sbaragli. VALKENBURG (OLANDA) – Wout vanha vinto2021. Il belga della Jumbo-Visma sul traguardo di Valkenburg è riuscito a precedere alil britannico Tome ad aggiudicarsi la prima classica delle Ardenne. Al terzo posto il tedesco Maximilian Schachmann. Da segnalare un buon settimo posto di Kristian Sbaragli, il primo degli italiani. Per vansi tratta del primo successo in questa manifestazione. Una vittoria cercata dallo stesso belga, pronto nei prossimi mesi ad essere ancora una ...

