Ciad, Usa richiamano il personale diplomatico 'non essenziale' (Di domenica 18 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno ordinato ai loro diplomatici non essenziali di lasciare il Ciad, nel timore di attacchi dei ribelli alla capitale N' Djamena, e mentre il presidente Idriss Deby si appresta, dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno ordinato ai loro diplomatici non essenziali di lasciare il, nel timore di attacchi dei ribelli alla capitale N' Djamena, e mentre il presidente Idriss Deby si appresta, dopo ...

Ciad: decine di morti in scontri intercomunitari È grave il bilancio degli scontri intercomunitari avvenuti ieri e mercoledì in Ciad, nella regione sudorientale del Salamat.

È grave il bilancio degli scontri intercomunitari avvenuti ieri e mercoledì in Ciad, nella regione sudorientale del Salamat.