Ciad: USA richiamano il personale diplomatico non essenziale

Gli USA hanno ordinato ai loro diplomatici non essenziali di lasciare il Ciad, nel timore di attacchi dei ribelli alla capitale N'Djamena. Tutto ciò arriva mentre il presidente Idriss Deby si appresta, dopo le elezioni anticipate, a continuare a governare la nazione africana. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato: "Gruppi armati non governativi nel

'Gruppi armati non governativi nel Ciad settentrionale si sono spostati a sud e sembrano dirigersi verso N'Djamena', ha detto il dipartimento di Stato.

