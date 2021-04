Chiesa: «L’obiettivo di quest’anno è arrivare tra le prime quattro» (Di domenica 18 aprile 2021) Federico Chiesa, esterno della Juve, ha parlato prima della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo. L’obiettivo di quest’anno è arrivare al quarto posto e ottenere la Champions. Non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto ma L’obiettivo adesso è arrivare in Champions». RONALDO – «Ha avuto un problema ma ci sono altri campioni che possono fare la differenza in questa partita» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Federico, esterno della Juve, ha parlato prima della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo.dial quarto posto e ottenere la Champions. Non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto maadesso èin Champions». RONALDO – «Ha avuto un problema ma ci sono altri campioni che possono fare la differenza in questa partita» L'articolo proviene da Calcio News 24.

