Chiellini | festa amara per le 400 presenze con la Juve

Con la presenza di oggi nella sfida contro l'Atalanta, Giorgio Chiellini ha raggiunto un altro speciale traguardo con la Juventus, festeggiando la 400esima presenza con i bianconeri. Non proprio una festa per il capitano, vista la sconfitta subita contro l'Atalanta, ma comunque un particolare traguardo. Adesso è quarto nella classifica all time delle presenze in Juventino, dietro a Gigi Buffon, Alessandro Del Piero e Giampiero Boniperti. Questa è la presenza numero 4?0?0? in campionato in bianconero per Capitan @Chiellini. Giorgio #AtalantaJuve pic.twitter.com/Oo13xosL2o — JuventusFC (@Juventusfc) April 18, 2021

