Chi voleva davvero assassinare Togliatti

Leggi su panorama

(Di domenica 18 aprile 2021) In base alle testimonianze del nuovo libro dell'agente segreto romeno Ion Mihai Pacepa, la morte del segretario del Pci italiano a Yalta, in Crimea, potrebbe essere stata pilotata da Nikita Krusciov e dal Cremlino. Che anni dopo avrebbe tramato anche contro Enrico Berlinguer, coinvolto in un incidente in Bulgaria. Era il 24 febbraio del 1965 il generale Ion Pacepa, futuro vice capo della Die, i servizi segreti esterni della Romania, fece visita al leader Gheorgiu-Dej nella sua residenza invernale. Lo trovò in compagnia del suo migliore amico, il capo di Stato onorario Chivu Stoica. I tre uscirono in giardino per una passeggiata. Gheorghiu-Dej lamentò di sentirsi debole, di provare vertigini e nausea: «Penso che il Kgb mi abbia avvelenato» disse in tono falsamente scherzoso. Stoica gli rispose, in tono cupo: «Hanno fatto fuori. Questo è certo». Gheorghiu-Dej ...