Chi è Maura Gancitano, biografia e curiosità della scrittrice (Di domenica 18 aprile 2021) e giornalista Screen – You tubeMaura Gancitano nasce a Mazara del Vallo nel 1985. E' una scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto Tlon. La sua occupazione rientra nel campo della filosofia e immaginazione, ricerca interiore , educazione di genere e letteratura. E' stata autrice di diversi saggi come: Igiene e cosmesi naturali e Malefica, trasformare la rabbia femminile. Si è occupata anche di racconti su antologie: Voi siete qui; Minimum Fax ;Sizilien und Palermo; Wagenbach; Libro sui libri; Lupo. Ha anche scritto una raccolta di poesie ( I lacci bianchi). View this post on Instagram A post shared by Tlon Andrea e Maura (@tlon.it)

