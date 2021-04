Che cosa insegna davvero la lezione afghana (Di domenica 18 aprile 2021) Gli americani se ne vanno dall’Afghanistan dopo vent’anni di occupazione. La più lunga delle guerre combattute dagli Stati Uniti — costata 2.312 vittime e 19.650 feriti per non parlare del dissanguamento economico — si conclude con una mesta ritirata ammantata di ipocrisia (sulla ‘missione compiuta’). E adesso, ha scritto Domenico Quirico su ‘La Stampa’ del 15 aprile gli afghani “traditi sono di fronte alla perentoria disumanità dei vincitori, i taleban”: le donne che, gettando il burqa nella spazzatura “hanno spezzato fragorosamente abitudini, minacce, proibizioni, legami famigliari”, i giovani “che hanno scritto, firmato documenti, sono apparsi in televisione, hanno usato i nuovi strumenti della tecnologia, per ribadire che loro erano pronti, volevano la tolleranza”, quanti erano “stufi di kalashnikov e di fatwe e madrasse che eruttavano fanatici ignoranti”. Capisco l’amara ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) Gli americani se ne vanno dall’Afghanistan dopo vent’anni di occupazione. La più lunga delle guerre combattute dagli Stati Uniti — costata 2.312 vittime e 19.650 feriti per non parlare del dissanguamento economico — si conclude con una mesta ritirata ammantata di ipocrisia (sulla ‘missione compiuta’). E adesso, ha scritto Domenico Quirico su ‘La Stampa’ del 15 aprile gli afghani “traditi sono di fronte alla perentoria disumanità dei vincitori, i taleban”: le donne che, gettando il burqa nella spazzatura “hanno spezzato fragorosamente abitudini, minacce, proibizioni, legami famigliari”, i giovani “che hanno scritto, firmato documenti, sono apparsi in televisione, hanno usato i nuovi strumenti della tecnologia, per ribadire che loro erano pronti, volevano la tolleranza”, quanti erano “stufi di kalashnikov e di fatwe e madrasse che eruttavano fanatici ignoranti”. Capisco l’amara ...

