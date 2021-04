“Che canzone hai dedicato alla D’Urso?”, la risposta a sorpresa di Vasco Rossi (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo anni di indiscrezioni e gossip arriva la conferma ufficiale, la canzone di Vasco Rossi “Brava” non è dedicata a Barbara D’Urso. I dettagli A 40 anni esatti dalla pubblicazione del disco Siamo Solo Noi, una delle pietre miliari della carriera di Vasco Rossi, un gossip che ha “perseguitato” il lavoro del Komandante trova finalmente la verità nascosta. —>>> Ti potrebbe interessare anche I 69 anni di Vasco Rossi, da Barbara D’Urso alla cover: 5 curiosità inedite Parliamo del singolo “Brava” una delle nove tracce dell’album pubblicato il 9 aprile del 1981, brano che la vulgata popolare ha sempre considerato come l’acidissima dedica di Vasco ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo anni di indiscrezioni e gossip arriva la conferma ufficiale, ladi“Brava” non è dedicata a Barbara. I dettagli A 40 anni esatti dpubblicazione del disco Siamo Solo Noi, una delle pietre miliari della carriera di, un gossip che ha “perseguitato” il lavoro del Komandante trova finalmente la verità nascosta. —>>> Ti potrebbe interessare anche I 69 anni di, da Barbaracover: 5 curiosità inedite Parliamo del singolo “Brava” una delle nove tracce dell’album pubblicato il 9 aprile del 1981, brano che la vulgata popolare ha sempre considerato come l’acidissima dedica di...

