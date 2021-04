“Che bella notizia”. Maria De Filippi, la fantastica sorpresa è arrivata dopo l’ultima puntata di Amici. Cos’è successo (Di domenica 18 aprile 2021) Il talent show condotto da Maria De Filippi come ogni sabato sera continua la sua cavalcata di successo. Ecco i dettagli! Il Serale di Amici 20 continua ad essere il programma di punta del sabato sera e non conosce rivali. Per la quinta serata di fila, infatti, il talent condotto da Maria De Filippi ha vinto la gara di ascolti rispetto ai programmi delle reti concorrenti e soprattutto rispetto al primo canale della TV di stato. La puntata andata in ondata sabato 17 aprile, infatti, ha incollato agli schermi ben 5.784.000 spettatori pari al 27,60% di share. Il punto più alto è ovviamente stato toccato oltre alla mezzanotte, in concomitanza con la comunicazione dell’eleminato della puntata. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021) Il talent show condotto daDecome ogni sabato sera continua la sua cavalcata di. Ecco i dettagli! Il Serale di20 continua ad essere il programma di punta del sabato sera e non conosce rivali. Per la quinta serata di fila, infatti, il talent condotto daDeha vinto la gara di ascolti rispetto ai programmi delle reti concorrenti e soprattutto rispetto al primo canale della TV di stato. Laandata in ondata sabato 17 aprile, infatti, ha incollato agli schermi ben 5.784.000 spettatori pari al 27,60% di share. Il punto più alto è ovviamente stato toccato oltre alla mezzanotte, in concomitanza con la comunicazione dell’eleminato della. Visualizza questo post su Instagram ...

Ultime Notizie dalla rete : Che bella Morto Luigi Covatta, intellettuale socialista e riformista Deve essere stata davvero, per lui, una bella notizia. Ciao Gigi, che la terra ti sia lieve.

La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della seconda puntata Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità e quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo ( Leonardo Mazzarotto ) e Sofia ( Chiara Pia Aurora ), sconvolge le rispettive famiglie: ...

Joao Pedro consola Kurtic dopo la clamorosa sconfitta nel recupero: che bella scena! (FOTO) - Ilovepalermocalcio ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Milan-Genoa 2-1, Rebic e un’autorete regalano il successo a Pioli Alza la pressione il Grifone che, tre minuti più tardi, si fa ancora vedere con una bella conclusione da fuori che non esce di moltissimo. È il preludio al gol che arriva al 37'. Scamacca guadagna un ...

Parchi eolici. Inserra: “La vittoria di Pirro delle royalties” C’è uno spettro, che si aggira in quello che era una volta in Bel Paese, senza che nessuno se ne avveda: la sistematica espropriazione dei poteri delle autonomie locali a vantaggio di un neocentralism ...

