Cerri, nato e cresciuto nelle giovanili del Parma, spedisce (quasi) in B i ducali (Di domenica 18 aprile 2021) L'attaccante del Cagliari, Alberto Cerri, ha realizzato il gol della vittoria dei sardi sul finale contro il Parma per il 4-3 finale. Non è la prima volta che Cerri segna all'ultimo secondo, gli era capitato anche nel 2019 quando, sempre sotto 3-1, il Cagliari rimontò grazie al suo gol al 94? la Sampdoria vincendo sempre per 4-3. Si può definire quasi l'uomo della provvidenza. Cerri, ieri, però ha fatto male alla squadra della sua città. Cerri è nato a Parma ed è cresciuto nelle giovanili del club ducale dove ha passato i primi due anni della sua carriera e il gol di ieri li ha spediti quasi in Serie B nello spareggio per la salvezza. Foto: Twitter ufficiale Cagliari

ItalianHawker : Sono sempre più convinto di essere nato per vedere Alberto Cerri segnare i gol del 4-3 di testa in pieno recupero.… - BioNeonHero : @itselee8 Non Vorrei esser un tifoso crociato ora. Chi ti ha quasi ormai buttato Nella fossa (Cerri), è nato a Parma e cresciuto nel Parma.. - Gianluc21212259 : RT @86_longo: Psicodramma Parma: troppe partite gettate al vento. Beffato da un ragazzo nato a Parma e cresciuto nel settore giovanile gial… - MassimoBozza : La crudeltà del calcio è che col suo gol Cerri, nato a Parma e cresciuto nelle giovanili dei ducali, condanna la su… - GIUSPEDU : RT @86_longo: Psicodramma Parma: troppe partite gettate al vento. Beffato da un ragazzo nato a Parma e cresciuto nel settore giovanile gial… -