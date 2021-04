Centrosinistra, Europa Verde: “Mai concordato candidato sindaco col Pd” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulle vicende politiche beneventane a intervenire con una nota stampa è “Europa Verde“. Che scrive: “Sin dal febbraio 2021, Europa Verde ha preso parte al Tavolo di Centro Sinistra con l’intenzione di proporre ai cittadini di Benevento uno specifico programma “Biocentrico” da realizzare all’interno di perimetro di coalizione, formato da uomini nuovi, con visioni riformiste, innovative ed ecologiste che si propongono come classe politica di rottura con la vecchia amministrazione. Abbiamo accettato di partecipare al processo di innovazione” dice Luigi Esposito, Consigliere Federale Nazionale dei Verdi, “poiché abbiamo condiviso il metodo proposto e accettato da tutte le componenti del tavolo di centro sinistra PD, M5S, Italia Viva, Moderati (Centro Democratico), Movimenti Civici (Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulle vicende politiche beneventane a intervenire con una nota stampa è ““. Che scrive: “Sin dal febbraio 2021,ha preso parte al Tavolo di Centro Sinistra con l’intenzione di proporre ai cittadini di Benevento uno specifico programma “Biocentrico” da realizzare all’interno di perimetro di coalizione, formato da uomini nuovi, con visioni riformiste, innovative ed ecologiste che si propongono come classe politica di rottura con la vecchia amministrazione. Abbiamo accettato di partecipare al processo di innovazione” dice Luigi Esposito, Consigliere Federale Nazionale dei Verdi, “poiché abbiamo condiviso il metodo proposto e accettato da tutte le componenti del tavolo di centro sinistra PD, M5S, Italia Viva, Moderati (Centro Democratico), Movimenti Civici (Benevento ...

