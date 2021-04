Centro vaccinale a Matierno, segnaletica flop e caos: la denuncia di Gigi Vicinanza (Di domenica 18 aprile 2021) di Erika Noschese “Ho ricevuto alcune foto dalla presidente dell’associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, Nadia Bassano, e rappresentano l’emblema della politica che gioca ad improvvisare. Innanzitutto, c’è una grave lacuna nella segnaletica che porta al nuovo hub vaccinale del Centro Polifunzionale di Matierno”. Parla così Gigi Vicinanza, sindacalista della Filp Cisal dopo le segnalazioni in merito ai disservizi che si stanno verificando presso l’Hub di Matierno. Infatti già sulla strada principale della frazione collinare di Salerno, precisamente in via degli Etruschi, inizia il caos di auto, che non sanno dove dirigersi per arrivare in viale Bottiglieri. Le indicazioni ci sono, ma cominciano a metà, con gli automobilisti costretti a ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 aprile 2021) di Erika Noschese “Ho ricevuto alcune foto dalla presidente dell’associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, Nadia Bassano, e rappresentano l’emblema della politica che gioca ad improvvisare. Innanzitutto, c’è una grave lacuna nellache porta al nuovo hubdelPolifunzionale di”. Parla così, sindacalista della Filp Cisal dopo le segnalazioni in merito ai disservizi che si stanno verificando presso l’Hub di. Infatti già sulla strada principale della frazione collinare di Salerno, precisamente in via degli Etruschi, inizia ildi auto, che non sanno dove dirigersi per arrivare in viale Bottiglieri. Le indicazioni ci sono, ma cominciano a metà, con gli automobilisti costretti a ...

