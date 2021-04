Central Park Goriziano: prevista anche un’area fitness (Di domenica 18 aprile 2021) Non solo i sentieri dove passeggiare e andare in bicicletta, ma anche attrezzature e spazi dove grandi e piccoli potranno divertirsi e fare attività salutari. Si arricchisce così il progetto che sta rivoluzionando la Valletta del Corno, ampliandola fino a più che raddoppiare lo spazio rispetto al passato e trasformandola in una sorta di “Central Park” Goriziano, con le acque pulite che seguono il corso del torrente Corno, spazi verdi, fioriture e ora anche un’area attrezzata per il benessere, il fitness e lo sport. I nuovi aspetti che andranno a integrare il progetto, finanziati grazie alla quota risparmiata in fase di gara, sono stati anticipati questa mattina nel corso del sopralluogo effettuato dal sindaco Rodolfo Ziberna e dall’assessore ai lavori pubblici Arianna ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) Non solo i sentieri dove passeggiare e andare in bicicletta, maattrezzature e spazi dove grandi e piccoli potranno divertirsi e fare attività salutari. Si arricchisce così il progetto che sta rivoluzionando la Valletta del Corno, ampliandola fino a più che raddoppiare lo spazio rispetto al passato e trasformandola in una sorta di “, con le acque pulite che seguono il corso del torrente Corno, spazi verdi, fioriture e oraattrezzata per il benessere, ile lo sport. I nuovi aspetti che andranno a integrare il progetto, finanziati grazie alla quota risparmiata in fase di gara, sono stati anticipati questa mattina nel corso del sopralluogo effettuato dal sindaco Rodolfo Ziberna e dall’assessore ai lavori pubblici Arianna ...

Central Park Goriziano: prevista anche un'area fitness

