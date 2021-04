Centinaia di no Vax e negazionisti nella città travolta dalla prima ondata (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo - Erano 500 (per la questura), una buona parte senza mascherina. Si sono presentati nel pomeriggio sul Sentierone , per la manifestazione " No paura day, per la libertà di pensiero e di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo - Erano 500 (per la questura), una buona parte senza mascherina. Si sono presentati nel pomeriggio sul Sentierone , per la manifestazione " No paura day, per la libertà di pensiero e di ...

Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - Ashmira1 : RT @Corriere: A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - Paola66091437 : RT @Corriere: A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - songase975 : RT @AnsaLombardia: Vaccini: in Duomo Milano centinaia No vax senza mascherina. Presidio organizzato da associazione Genesi con medico Amici… -