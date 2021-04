“Ce l’abbiamo fatta” Ritrovata la piccola Mia | la svolta questa mattina dopo 5 giorni di ricerche Le sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) La scomparsa martedì scorso.l’allarme erano partite immediate leper trovare laMia Montemaggi, scomparsa praticamente nel nulla. Ieri era arrivata unanella grave storia di rapimento, erano finiti in manette i tre sequestratori. Fondamentale il lavoro della polizia, che è stata in grado di far confessare gli autori del gesto. Ma i fatti non sono ancora chiarissimi. Si era poi scoperto che la madre della bimba era invischiata nel rapimento, era d’accordo con queste tre persone, molto vicine all’estrema destra e ai movimenti survivalisti e prepper, ovvero gruppi che sono pronti immediatamente ad eventi di natura catastrofica e alla possibilità che ci siano emergenze sanitarie. Tutti erano già stati schedati dai servizi. Poi era emersa con maggiore chiarezza la dinamica, che ha portato alla ...