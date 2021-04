Cavalli | diversità e fuga verso le metropoli | così la Silicon Valley cambia pelle – Le foto

Leggi su open.online

(Di domenica 18 aprile 2021) Forse non è un caso che la copertina diNo Code Life, il reportage delgrafo americano-iraniano Ramak Fazel edito da Rizzoli International, sia una distesa di nero con una scritta color argento. Questa indaginegrafica sulla scatola nera dell’innovazione mondiale – parte del progetto No Code Life di Tod’s – si è rivelata sorprendente anche per l’autore. «Siamo partiti con un’idea – racconta Fazel a Open via Zoom – e abbiamo trovato molto altro». L’affermazione delgrafo, classe 1965, non è difficile da comprendere: tutti hanno uno stereotipo di questa porzione di terra del nord della California, dove in poco più di 120 chilometri quadrati si concentra ricchezza per 275 miliardi di dollari. I razzi di Elon Musk e lo shopping di isole in Nuova Zelanda per sopravvivere ...