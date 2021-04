Catania, Baldini: “A Catanzaro prestazione buona anche se fatto qualche errore” (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato la sconfitta sul terreno del Catanzaro per 2-0. “Questo scivolone non cambia nulla e personalmente non ho niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto una buona prestazione... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico delFrancescoha commentato la sconfitta sul terreno delper 2-0. “Questo scivolone non cambia nulla e personalmente non ho niente da rimproverare ai ragazzi che hannouna...

Ultime Notizie dalla rete : Catania Baldini Catanzaro - Catania 2 - 0: le pagelle rossazzurre BALDINI voto 6: Il rientro di Tonucci e Silvestri era auspicato da molti, nonostante il buon rendimento della coppia Claiton - Giosa, e la rotazione in difesa dunque ci stava. Peraltro i due centrali ...

Il Catania non ingrana la quinta a.cig.) La corsa si ferma a Catanzaro. Dopo quattro vittorie di fila, il Catania targato Baldini va gambe all'aria al Ceravolo, in uno scontro diretto fondamentale in chiave play off. Il quarto posto, a due giornate dalla fine della stagione regolare, si allontana e ora c'...

Catania, Baldini: "Non guardo la classifica" Livesicilia.it Calcio 36° giornata. Catanzaro-Catania 2-0: tutto nell'ultimo quarto d'ora (con highlights) CATANZARO, 18 APR – Vince il Catanzaro che supera un Catania reduce da quattro vittorie consecutive grazie a due reti maturate nell’ultimo quarto d’ora. Il grande orgoglio giallorosso, più forte del ...

Catanzaro-Catania 2-0, domenica amara per i rossazzurri Sul finale della partita i calabresi sono riusciti a infilare per due volte la retroguardia della formazione di Baldini. Un passo indietro che non pregiudica il cammino verso i play off, anche se ades ...

